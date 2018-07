39,2 Grad: Juli geht als Rekordmonat in die Geschichte ein

Der Juli wird als einer der heißesten seit Beginn der Messungen in die deutsche Wettergeschichte eingehen. Am Dienstag war es in Deutschland so heiß wie noch nie in diesem Jahr: Bereits um 14 Uhr waren es in Bernburg in Sachsen-Anhalt 39,2 Grad.

Das sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Bisher hatte der Rekord laut DWD bei 38,0 Grad gelegen, aufgestellt am 26. Juli in Duisburg-Baerl.

Allerdings sei nicht auszuschließen, dass am Dienstag bei noch steigender Hitze in Bernburg oder an einer anderen Messstelle in Deutschland sogar der absolute Hitzerekord ins Wanken gerate. Die höchste jemals in Deutschland gemessene Temperatur seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen 1881 liegt laut DWD bei 40,3 Grad. Dieser Wert sei am 5. Juli und am 7. August 2015 im fränkischen Kitzingen gemessen worden. Die Stadt am Main mit etwa 21 000 Einwohnern hält den Rekord als heißeste Stadt Deutschlands.

Der Juli 2018 wird voraussichtlich der fünftwärmste Juli seit Beginn der Messungen - nach 2006, 1994, 1983 und 2010. Außerdem wird er vermutlich nach 2006 der zweitsonnigste seit 1951. Die Sonne schien im Schnitt schon mehr als 300 Stunden, das Soll beträgt 212 Stunden.

Auch im August ist vorerst kein Ende der sommerlichen Hitze in Sicht. Das aktuelle Supersommer-Tief „Juli“ bringt weiter von Süd- und Südwesteuropa heiße subtropische Luft nach Mitteleuropa. Allerdings startet der neue Monat am Mittwoch in einigen Regionen eher turbulent, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag an. Von Südwesten bis nach Nordosten werde ein Gewitterstreifen über Deutschland erwartet. Dabei können örtlich Starkregen, Hagel und Sturmböen auftreten.

So lässt es sich aushalten: Kinder unter den Wasserfontänen der Rasensprenger im Berliner Regierungsviertel. (Foto: Paul Zinken / DPA)

Deutschland erlebt einen außergewöhnlichen Sommer. Einige Werte:

38,0 Grad war der bisher höchste Wert in diesem Jahr. Er wurde am 26. Juli in Duisburg-Baerl (NRW) gemessen. Den bisherigen Hitzerekord seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 hält allerdings Kitzingen in Bayern. Sowohl am 5. Juli 2015 als auch am 7. August 2015 registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an seiner dortigen Messstation 40,3 Grad.

Der diesjährige Juli wird voraussichtlich der fünftwärmste seit Messbeginn - nach 2006, 1994, 1983 und 2010.

Sogenannte Tropennächte, bei denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, gab es in diesem Frühjahr und Sommer bereits einige. Spitzenreiter ist bisher Ruppertsecken bei Kaiserslautern, wo in der Nacht zum 25. Juli der niedrigste Wert 23,8 Grad betrug.

Bei den Niederschlägen erreichte der Juli nach einer ersten Bilanz des DWD im Bundesdurchschnitt mit rund 40 Litern pro Quadratmeter nur etwa 52 Prozent seines Solls von 78 Litern pro Quadratmeter. Der meiste Niederschlag fiel mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen.

Der Juli wird voraussichtlich nach 2006 der zweitsonnigste seit 1951. Die Sonne schien im Schnitt schon mehr als 300 Stunden, das Soll beträgt 212 Stunden.

In Baden-Württemberg heißt es ebenfalls seit Wochen: schwitzen, schwitzen, schwitzen. Auch im August soll es so weitergehen. Mittlerweile sorgt der Rekordsommer für Sorgen bei Kommunen, Bauern und Umweltschützern.

Wenn's zu heiß wird, hilft auch das: Rodelspaß im Hochsommer auf der Zugspitze. (Foto: Sven Hoppe / DPA)

WALD UND WIESE: Trocken-gelbliche Flecken ärgern Hobbygärtner seit Wochen. Wahrend Flächenbrände im heimischen Garten eher selten sind, sorgen sich Besitzer von Wald und Wiesen schon eher wegen der Hitze und des fehlenden Regens. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes wies am Dienstag für viele Gebiete in Baden-Württemberg die höchste Gefahrenstufe 5 aus. „Ein heißes Auto im trockenen Gras kann schon Brände auslösen“, warnt ein Sprecherin der Forstkammer Baden-Württemberg.

Auch für den Waldaufbau ist ein Sommer ohne nennenswerten Regen katastrophal. Viele neu gepflanzte Bäume könnten sterben. „Es braucht eine Weile, bis sich die jungen Bäume an den neuen Standort gewöhnt haben.“ Die Temperaturen machten die Pflanzarbeit auch der vergangenen Jahren zunichte, erklärt die Sprecherin. Bundesweit werden Angaben des Deutschen Forstwirtschaftsrats jährlich 500 Millionen junge Bäume gepflanzt.

FISCH UND FLUSS: Deutschlands Flüsse sind wegen der Hitzewelle ohnehin aufgeheizt, doch das Kühlwasser von Kraftwerken erwärmt sie zusätzlich. Nun reduzieren auch Kraftwerke im Südwesten ihre Leistung. Auch der Kohletransport auf dem Wasser ist eingeschränkt. Ein tausendfaches Fischsterben am Rhein ist nach Experteneinschätzung kaum noch abzuwenden. „Ich rechne schon nächste Woche mit der Tragödie“, sagt der Geschäftsführer des schweizerischen Fischereiverbandes, Philipp Sicher. Der Rhein habe westlich des Bodensees bereits 25 Grad Wassertemperatur.

WÜRSTCHEN UND GRILL: Ob krosse Bratwurst oder saftiges Rindersteak - „Feuer machen ist nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt“, betont das Landratsamt Offenburg. Den eigenen Grill darf man derzeit nicht im Wald aufbauen - sehr zum Leidwesen derer, denen das Grillen auch auf dem Balkon verboten ist. Vorsicht Funkenflug! Vom 1. März bis 31. Oktober gilt im Wald außerdem ein grundsätzliches Rauchverbot — landesweit.

In Zürich werden Polizeihunde mit speziellen Schuhen vor der Hitze geschützt. (Foto: Stadtpolizei Zürich / DPA)

WASSER UND SCHIFFE: Wasser fehlt derzeit nicht nur im Wald und auf den Äckern. Auch Bäche und Flüsse könnten Regen gut gebrauchen. „Einzelne lokale Regenereignisse reichen nicht aus, um die Lage zu entspannen“, heißt es beim Landratsamt Böblingen. Wer Gärten oder Äcker bewässern will, darf sich bis September daher nicht bedienen, „es sei denn, es handelt sich um eine genehmigte gemeindeeigene Entnahmestelle“.

Betreiber der Schiffe in der Schweizer Metropole Zürich kapitulieren indes vor der Hitze: Weder Personal noch Passagieren könnten die Temperaturen zugemutet werden, deshalb werde der Betrieb eingestellt, erklärt die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft am Dienstag. Ihre Schiffe verkehren auf dem Zürichsee und verbinden die Altstadt mit Orten entlang des Sees. Die Unterbrechung soll bis mindestens Samstagabend dauern. Die Schiffe haben Glasdächer, unter denen sich die Hitze staut.

BADEN UND BEWÄSSERN: Wegen der anhaltenden Hitze können Besucher eines Karlsruher Freibads in den kommenden Tagen bis zum Einbruch der Dunkelheit baden. „Alle schwitzen. Wir handeln“, schreibt das Bad auf seiner Internetseite. Normalerweise endet der Badebetrieb demnach um 20.00 Uhr — am Mittwoch und Donnerstag hat das Haus nun bis 22.00 Uhr geöffnet. In Stuttgart zählen die Bäderbetriebe derweil schon etwa 35 000 Besucher mehr als im Vorjahreszeitraum, wo bis Ende Juli 2017 gut 451 500 Menschen kamen.

Tipps gegen Waldbrand