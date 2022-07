37-Jähriger soll Mann in Berlin getötet haben

Ein 37-jähriger Mann soll in Berlin-Friedrichshain einen anderen Mann getötet haben. Polizisten fanden die Leiche eines 57-Jährigen am frühen Samstagmorgen in einer Wohnung in der Singerstraße, wie das Polizeipräsidium mitteilte.

Zuvor war der mutmaßliche Täter demnach beim Polizeiabschnitt 26 erschienen und hatte erklärt, dass er vor zwei Wochen einen Mann in der fraglichen Wohnung getötet habe. Die Einsatzkräfte begaben sich daraufhin zu der besagten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und fanden den toten Mieter. Der 37-Jährige wurde festgenommen, eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf.

Zwei Tote im Berliner Westen

In einem Haus nahe der Heerstraße im Berliner Westen hat die Polizei am Samstag zwei tote Männer gefunden. Weil der Verdacht auf ein Tötungsdelikt bestehe, habe ebenfalls eine Mordkommission Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher.

Ablauf und Hintergründe des Vorfalls waren demnach zunächst unklar. Nach Angaben des Sprechers alarmierten Anwohner die Beamten. Die Polizei prüfe auch Informationen, wonach Anwohner mindestens einen Schuss gehört haben wollen.

In dem Haus brach zudem Feuer aus. Die Feuerwehr konnte es laut Polizei löschen. Eine Frau sei von Polizisten in Sicherheit gebracht worden. Ob sie in den Vorfall involviert sei, werde untersucht. Der Ort des Geschehens wurde weiträumig abgesperrt.

