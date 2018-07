34 europäische Museen hoffen auf Auszeichnung

Bremerhaven (dpa) - Experten aus ganz Europa wollen am kommenden Samstag in Bremerhaven das beste europäische Museum küren. Für die Auszeichnung als „European Museum of the Year“ wurden nach Angaben des European Museum Forums (EMF) 34 Häuser aus 15 Ländern nominiert.

Darunter befinden sich auch fünf deutsche Museen. Der Sieger der ideellen Auszeichnung erhält für ein Jahr als Leihgabe die Skulptur „Das Ei“ (The Egg) des britischen Künstlers Henry Moore. Jüngster deutscher Preisträger war das Deutsche Auswandererhaus (DAH), das 2007 zum Museum des Jahres gewählt wurde. In diesem Jahr ist das DAH Ausrichter der Jury-Tagung und der Festgala.

Die Auszeichnung ist nach Angaben des EMF für Museen bestimmt, die ihren Besuchern ein besonderes Erlebnis bieten. Weitere Kriterien sind die Interpretation des jeweiligen zentralen Themas sowie die Ausstattung. Bewertet wird, wie sich soziale Verantwortung in dem Museumskonzept spiegelt.

Um die Auszeichnung können sich Museen bewerben, die in den vergangenen zwei Jahren neu errichtet oder grundlegend renoviert wurden. Aus dem deutschen Bewerberkreis wurden das Borusseum Dortmund, das Eifelmuseum Mayen, das Experimenta Heilbronn, das Museum Kunst der Westküste in Alkersum/Föhr sowie das Schiller-Nationalmuseum Marbach/Neckar für die Endausscheidung nominiert.

Alle 34 Kandidaten müssen sich am Donnerstag und Freitag der EMF-Jury stellen. Die Bekanntgabe des Siegers und die Übergabe des „Ei“ erfolgen am Samstag während einer Festgala im Stadttheater Bremerhaven.