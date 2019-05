3:2 in Ingolstadt: SV Wehen Wiesbaden steigt in 2. Liga auf

Der SV Wehen Wiesbaden steigt nach einem Relegationskrimi gegen den FC Ingolstadt in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Der Drittligist aus Hessen gewann am Abend das Rückspiel in Ingolstadt mit 3:2 und machte wegen der Auswärtstorregel das 1:2 aus dem Heimspiel wett. Die Ingolstädter stürzen zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Bundesliga in die Drittklassigkeit.