30 Jahre „Mitternachtsspitzen“ im WDR

Harmlose Plänkelei unter Teenagern oder versuchter sexueller Missbrauch einer Jugendlichen und vorsätzliche Körperverletzung? Das galt es am Donnerstag für Richterin Linda Blazko am Amtsgericht Sigmaringen herauszufinden. Die Wahrheitsfindung gestaltete sich als schwer, denn sowohl der 18-jährige Angeklagte als auch das 16-jährige Opfer und dessen 22-jährige Freundin schilderten unterschiedliche Versionen des Vorfalls, der sich im Sommer 2016 am Donauradweg auf Höhe der Nepomukbrücke in Sigmaringen ereignet hatte.