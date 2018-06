30. Biennale von São Paulo öffnet fürs Publikum

São Paulo (dpa) - Zum 30. Mal hat in Brasilien am Freitag die international renommierte Biennale von São Paulo begonnen. Bei der Ausstellung sind in der Elf-Millionen-Einwohner-Metropole bis 9. Dezember 3000 Werke von 110 Künstlern zu sehen, darunter viele aus Deutschland.

Wie in den Vorjahren liegt das Biennale-Zentrum im Ibirapuera-Park, wo die Exponate und Installationen auf drei Stockwerken in dem von Oscar Niemeyer entworfenen Pavillon Ciccillo Matarazzo zu betrachten sind.

Dort ist auch eine Ausstellung mit 619 Fotos des deutschen Fotografen August Sander (1876-1964) zu sehen. Die Bildreihe zeigt Menschen aus allen sozialen Schichten. Die Porträtaufnahmen sind in Schwarz-Weiß und Anfang des 20. Jahrhunderts aufgenommen. Nach Worten von Biennale-Chefkurator Luis Pérez-Oramas ist es das erste Mal, dass das komplette Portfolio von Sander gezeigt wird. Die Biennale von São Paulo wird seit 1951 ausgerichtet und ist nach Venedig die zweitälteste Kunstbiennale.

2012 steht sie unter dem Titel „A iminência das poéticas“ (Etwa: Nahes Bevorstehen der Poetik). Zu sehen sind zeitgenössische Werke, darunter Skulpturen, Bilder, Montagen, Installationen, Klang- und Filmprojekte. Zum Programm gehören auch Seminare, Workshops und Vorträge mit Künstlern. Als Neuheit gib es diesmal das Biennale-Radio „BSP“ von Sarah Washington und Knut Aufermann. Das 24-Stunden-Programm kann auch live im Internet gehört werden.