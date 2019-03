26 Menschen sterben in China in brennendem Reisebus

Marode elektrische Leitungen, kein Brandschutz, Risse in den Wänden und Decken: An einem alten Bau wie dem Ellwanger Schloss ist immer etwas zu tun. Zurzeit arbeitet das Amt für Vermögen und Bau in Schwäbisch Gmünd dort an drei Baustellen: Am Torgebäude, der ehemaligen Jugendherberge – hier wird das Seminar für Gymnasiallehrer eingerichtet – und im Schlossmuseum. Knapp 1,8 Millionen Euro investiert das Land.

Jetzt soll ein Masterplan her.