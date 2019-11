24-Jähriger wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft

Wie stets kommt Bemba Mente pünktlich am Dienstag in der vergangenen Woche zu seiner Arbeit bei der Firma Fürst Lasertechnik. Was weder der Gambier noch der Arbeitgeber in Ostrach wissen: Auch die Polizei steht an dem Tag pünktlich vor der Tür, um den 48-Jährigen zur Abschiebung abzuholen. Bei Firmenleitung und dem Treff International trifft dies auf Unverständnis, da er sich vorbildlich verhalten hat.

Warmherzig, genügsam, zuverlässig – so beschriebt Sigrid Maria Weydemann vom Treff International Bemba Mente, den sie seit Sommer ...