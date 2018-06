24-Jähriger bei Schneelawinenunfall tödlich verunglückt

Ein 24 Jahre alter Niederländer ist bei dem Schneelawinenunglück in den Berchtesgadener Alpen tödlich verunglückt. Er war mit seiner Familie unterwegs und wurde am Nachmittag von einem Schneerutsch in einer Rinne mitgerissen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann stürzte in felsigem Gelände ab und war sofort tot. Seine drei Familienangehörigen konnten erst rund zwei Stunden danach einen Notruf absetzen. Die Unglücksstelle lag schwer zugänglich im Landtal.