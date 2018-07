21 Millionen Euro im Lotto-Jackpot

München/Hamburg (dpa) - Erstmals in diesem Jahr ist der Lotto-Jackpot auf mehr als 20 Millionen Euro gestiegen. Das teilte die zurzeit federführende Staatliche Lotterieverwaltung Bayern in München mit.

Der Jackpot im Lotto „6aus49“ sei am Mittwoch erneut nicht geknackt worden, er wachse nun bis zur Ziehung am Samstag auf gut 21 Millionen Euro. Die erste Gewinnklasse im Lotto wurde zum letzten Mal am 24. April gewonnen - seitdem hatte kein Lottospieler sechs Richtige in Kombination mit der Superzahl.

Zwar hätten am Mittwoch bundesweit vier Lottospieler die Gewinnzahlen 6, 11, 16, 39, 41 und 49 richtig gehabt, ihnen habe aber zum Volltreffer die Superzahl 9 gefehlt. Zwei Spieler aus Nordrhein-Westfalen, einer aus Niedersachsen und einer aus Schleswig-Holstein bekommen für ihren Sechser jetzt „nur“ etwa 320 000 Euro.