21-Jähriger verunglückt bei Klettersteig in Götzis tödlich

Ein 21-jähriger Mann ist am Sonntag gegen Mittag auf einem Zustiegsweg zum Klettersteig "Via Kapf" tödlich verunglückt. Das hat die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntagabend gemeldet.

Zunächst hatte sich der Mann am Klettersteig versucht, brach nach 10 Metern allerdings wieder ab, weil dieser ihm zu schwer war. Auf dem Rückweg rutschte der Kletterer auf einem Trampelpfad aus und stürzte einen steilen Abhang 100 Meter in die Tiefe. Der 21-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.