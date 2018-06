2015: Kein gutes Jahr für Urlaubstricks

2015 ist kein freundliches Jahr für Arbeitnehmer – mit Blick auf die kleine Urlaubspause zwischendurch. Im Gegensatz zu 2014 liegen zwei der bundeseinheitlich neun Feiertage, die auf Wochentage fallen können, auf Wochenenden und verpuffen so als willkommene Auszeit von der Arbeit.

Aufgepasst am Jahresanfang: Wer nach Silvester länger ausspannen möchte, sollte sich Freitag, 2. Januar, freinehmen. Neujahr fällt auf einen Donnerstag. Wer in Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt lebt, sollte auch Montag, 5. Januar, als Urlaubstag einplanen. Denn die Heiligen Drei Könige werden am Dienstag, 6. Januar, gefeiert. So können sich Arbeitnehmer auf einen Schlag sechs freie Tage gönnen – mit dem Einsatz von nur zwei Urlaubstagen.

An Ostern – den höchsten christlichen Feiertagen in Deutschland – ruht überall vier Tage lang die Arbeit. Von Karfreitag (3. April) bis Ostermontag (6. April) können die Menschen ausspannen. Um diese Tage legen viele Menschen ihren Urlaub herum.

Mai eignet sich für Urlaub

Wer mehrere Feiertage für einen längeren Urlaub nutzen möchte, sollte den Mai wählen. Der Monat startet mit einem langen Wochenende am Tag der Arbeit (1. Mai), einem Freitag. Bereits 14 Tage später lässt sich an Christi Himmelfahrt (14. Mai) an einem Donnerstag mit einem Brückentag (15. Mai) ein Vier-Tage-Wochenende basteln. Das Pfingstfest folgt am 24. Mai (Pfingstsonntag) und 25. Mai (Pfingstmontag), ebenfalls ein Drei-Tage-Wochenende.

Berufstätige in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sieben Tage später schon wieder ein Brückentag-Wochenende einplanen: Fronleichnam fällt auf Donnerstag, 4. Juni. Freitag, 5. Juni, kann man freinehmen.

Dann folgt bis Mitte November eine Durststrecke. Selbst Maria Himmelfahrt – Feiertag nur in Bayern und dem Saarland – taugt nicht für ein verlängertes Wochenende: Der 15. August ist ein Samstag.

Das gilt ebenso für den nächsten bundesweiten Feiertag: Den 3. Oktober. Auch der Tag der deutschen Einheit fällt 2015 auf einen Samstag und somit als zusätzlicher freier Tag aus.

Der Reformationstag am 31. Oktober und Allerheiligen am 1. November setzen diese Serie fort. Der Reformationstag – gültig in den fünf ostdeutschen Bundesländern – und Allerheiligen – gültig in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen – liegen am Samstag und am Sonntag.

Selbst Weihnachten bietet 2015 allen Arbeitnehmern nur einen statt zwei zusätzliche freie Tage. Der erste Weihnachtstag (25. Dezember) fällt auf einen Freitag, der zweite Weihnachtstag (26. Dezember) demnach auf einen Samstag.