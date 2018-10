2000 Tote nach Sulawesi-Beben geborgen - Neuer Erdstoß

Der mutmaßliche Supermarkterpresser von Friedrichshafen hat am ersten Prozesstag am Landgericht Ravensburg gestanden, vergiftete Babynahrung in Lebensmittel- und Drogeriemärkten deponiert zu haben. Den Vorwurf, er habe den Tod von Babys billigend in Kauf genommen, wies er in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung zurück. Was er getan hat, bereue er zutiefst, ein gerechtes Urteil werde er akzeptieren. Aber: „Ich will mich nicht zum Mörder machen lassen.