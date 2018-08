20 Tote bei Flugzeugabsturz in der Schweiz

Bei dem Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs vom Typ Junkers Ju-52 in der Schweiz sind alle 20 Insassen ums Leben gekommen. Es habe keine Überlebenden des Unglücks im Kanton Graubünden gegeben, teilte die Polizei bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag in Flims mit. Die auch als „Tante Ju“ bekannte Maschine des Baujahrs 1939 war am Samstag in 2540 Metern Höhe am Berges Piz Segnas abgestürzt.

An Bord der Ju-52 der auf Rund- und Erlebnisflüge spezialisierten Firma JU-Air befanden sich nach Angaben der Polizei 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Wie ein Sprecher der Schweizer Behörde für Flugunfalluntersuchungen in Flims mitteilte, sei aus dem Trümmerbild zu schließen, dass die Maschine „nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt ist“.

Piloten waren erfahren

Die Ursache dafür sei noch unklar und werde nun untersucht, sagte er. Nach derzeitigem Informationssstand auszuschließen sei aber eine Kollision mit einem anderen Flugzeug oder einem Hindernis wie einer Stromleitung sowie „Fremdeinwirkung“ anderer Art. Klar sei auch, dass das Flugzeug nicht in der Luft auseinanderbrach.

Laut Polizei hatte die Maschine zuvor anscheinend keinen Notruf abgesetzt. Ein Vertreter von Ju-Air betonte, das Flugzeug sei regelmäßig gewartet und in einem technisch einwandfreien Zustand gewesen. Die Piloten seien erfahrene Berufs- und Militärpiloten mit jeweils mehr als 30 Jahren Flugerfahrung gewesen. JU-Air können sich das tragische Unglück „noch nicht erklären“ und werde die Ermittlungen zur Unfallursache nach Kräften unterstützen.

Passagiere hatten zweitägige Flugreise gebucht

Die Maschine war am Samstagnachmittag auf die Westflanke des Piz Segnas gestürzt. Die Behörden starteten einen Rettungseinsatz, an dem sich fünf Huschrauber beteiligten. Laut JU-Air war die Ju-52 im Tessin gestartet und sollte zu dem Militärflugplatz Dübendorf bei Zürich fliegen. An Bord waren Reisende, die eine zweitägige Flugreise mit der „Tante Ju“ bei dem Unternehmen gebucht hatten.

