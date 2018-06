192 Schüler rechnen um die Wette

Frankfurt/Main (dpa) - Zweimal viereinhalb für 192 aus 8 bis 13 ist gleich 51. Dieser Zahlensalat fasst einen Wettbewerb junger Mathe-Asse vom Wochenende zusammen.

Mit zwei viereinhalbstündigen Klausuren kämpften 192 Schüler der Klassenstufen 8 bis 13 um den Sieg bei der 51. Deutsche Mathematik-Olympiade in Frankfurt am Main. Die Teilnehmer aus ganz Deutschland hatten sich zuvor auf Ebene der 16 Bundesländer qualifiziert.

„Die Schüler mussten viel leisten. Es waren einige harte Brocken dabei“, sagte ein Sprecher der Olympiade. Die Sieger sollen am Montag feststehen. Aus den Besten wird dann ein Team für die Internationale Mathematik-Olympiade vom 4. bis 16. Juli in Mar del Plata in Argentinien gebildet.

