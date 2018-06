19 Prozent mehr Tote durch harte Drogen

Über Jahre war die Entwicklung erfreulich: Weniger Drogendealer, weniger Konsum, weniger Tote. Doch jetzt sind die Zahlen wieder gestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht 2015 zur Rauschgiftkriminalität hervor, den die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), und der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, am Donnerstag in Berlin vorstellten. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Wie hat sich die Rauschgiftkriminalität in 2015 entwickelt?

Sie hat praktisch in allen Bereichen zugelegt: Mit 1226 Toten gibt es 19Prozent mehr Todesfälle durch Drogen. Haupttodesursache sind Opioide/Opiate wie Heroin. Die Einsteigerquote bei Heroin hat entsprechend um 15 Prozent zugelegt, bei Kokain um sieben Prozent.

Wie hat sich das Problem Crystal Meth entwickelt?

Die Herausforderung bei künstlichen Drogen wie Crystal Meth ist ungebrochen hoch. Die Todesfälle bei Crystal stiegen 2015 um 26 Prozent. Die Droge ist in den östlichen Bundesländern nahe der tschechischen Grenze weiterhin am stärksten verbreitet. Die steigende Nachfrage in Westdeutschland belegen dort aber erste Sicherstellungen größeren Umfangs.

Was geschieht bei neuen psychoaktiven Stoffen?

Sie bergen gerade für Jugendliche eine besonderes Gefahrenpotenzial, weil sie etwa als „Kräutermischungen“ harmlos daherkommen und legal zu erwerben sind. Diesen sogenannten Legal Highs ist also nur schwer beizukommen. Werden Stoffe auf den Index gesetzt, genügt eine kleine Änderung in der Zusammensetzung, um sie wieder legal zu machen. Dies will die Bundesregierung in Zukunft verhindern und setzt ganze Stoffgruppen auf den Index. Damit reicht es nicht mehr, nur einzelne Stoffe zu manipulieren. Ganze Stoffgruppen sind nicht so leicht zu verändern. Nächste Woche solle ein Gesetzentwurf ins Kabinett kommen.

Wie ist die Zahl der Drogentoten einzuordnen?

Im Jahr sterben nach Worten der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), mehr als 120000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Und in den USA erlagen im vergangenen Jahr 47000 Menschen ihrem Drogenkonsum. Mortler sagt zwar, dass in Deutschland weniger Menschen an illegalen Drogen sterben als in anderen Industriestaaten. Doch man dürfe in der Sucht- und Drogenprävention nicht nachlassen.

Wie waren die Erfolge der Drogenfahnder 2015?

Die Erfolge der Drogenfahnder hatten im vergangenen Jahr insgesamt zu wünschen übrig gelassen. Die sichergestellte Menge an Heroin ging um 73 Prozent zurück, die Menge an sichergestelltem Kokain stieg allerdings auf das Rekordniveau von mehr als drei Tonnen. Bei Cannabis wurden im vergangenen Jahr 5,4 Tonnen sichergestellt. Insgesamt nahmen die Straftaten in Verbindung mit Rauschgift um zwei Prozent auf rund 282600 Fälle zu.

Wo wird verkauft?

Neben den bekannten Schmuggelrouten und dem Straßenverkauf läuft immer mehr im Internet ab. Ein vermeintlich geringeres Entdeckungsrisiko verlockt immer mehr Rauschgifthändler dazu, den Handelsplatz im sogenannten Darknet zu nutzen. In diesem Netzwerk sind Nutzer mittels Verschlüsselungssoftware anonym unterwegs. Doch die Fahnder hatten hier bereits einige Erfolge. Anfang des Jahres haben die Ermittler mehrere kriminelle Online-Marktplätze und Foren der „Underground Economy“ vom Netz genommen, auf denen unter anderem mit Rauschgift gehandelt wurde.