Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Nach der Berichterstattung der „Schwäbischen Zeitung“, dass der mutmaßliche Messerangreifer vom vergangenen Freitag bereits durch aggressives Verhalten aufgefallen sein soll, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft in Ravensburg in diese Richtung. Man werde Zeugen befragen, teilte Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl am Dienstag mit.

Wie berichtet, soll der Beschuldigte schon vor der Tat auf dem Marienplatz offenbar wiederholt eine Gefahr für sich selbst und andere gewesen sein.