150 Schafe von Weide verschwunden

Nach 150 verschwundenen Schafen fahndet die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter die Schafe zusammengetrieben und mit mindestens einem größeren Fahrzeug abtransportiert, teilten die Beamten mit. Das ergebe sich aus Reifenspuren.

„Das Schlimme ist, dass die Tiere solch ein Umsetzen von Weide zu Weide per Fahrzeug ja gewöhnt sind“, sagte eine Polizeisprecherin. Deshalb wird vermutet, dass der Diebstahl schnell über die Bühne gegangen ist. Der Verlust der Tiere in der Nähe von Neubrandenburg wurde am frühen Dienstagabend bemerkt.

„Wir hoffen jetzt auf Hinweise, wo vielleicht plötzlich eine Schafherde auftaucht und es vorher keine Schafe gegeben hat“, sagte die Sprecherin. Tierärzte seien aufgefordert, auf verletzte Tiere zu achten. Der betroffene Schäfer habe für sachdienliche Hinweise eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt. Die meisten Tiere seien trächtige Weibchen und Jungtiere der Rassen Texel und Schwarzköpfiges Fleischschaf. Der reine Sachschaden liegt nach Angaben des Halters bei knapp 23 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen nach den Viehdieben habe die Kriminalpolizei übernommen.

Pressemitteilung der Polizei