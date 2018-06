15-jähriger Terrorverdächtiger in Sydney festgenommen

Ein 15-Jähriger und vier Männer sind in Australien wegen Terrorverdachts angeklagt worden. Sie hätten einen Anschlag auf ein Polizeigebäude in Sydney geplant, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche und ein weiter Verdächtiger wurden festgenommen. Mit drei bereits in Untersuchungshaft sitzenden Männern müssen sie sich vor Gericht verantworten. Ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe. Der Polizei zufolge war der Jugendliche bereits seit einem gescheiterten Anschlag im Vorjahr beobachtet worden.