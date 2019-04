Großer Festakt am Freitagvormittag in Wört: Das Unternehmen TE Connectivity hat hier gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen und der gesamten Belegschaft den Spatenstich für eine neue Produktionshalle gefeiert. In der neuen Fabrik sollen Anschlusslösungen für Batteriesysteme in Elektro- sowie Plug-in-Hybridfahrzeugen hergestellt werden. Es wird eines der fortschrittlichsten TE Produktionswerke überhaupt sein. Am Freitag waren sich die Festredner einig: TE macht damit damit einen wegweisenden Schritt in Richtung Zukunft.