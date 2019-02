Der 26-jährige Mann, der in der Nacht auf Sonntag in Mengen einen 27-Jährigen mit einem Messer erstochen und einen 25-Jährigen schwer verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und dem Streit der Beteiligten zuvor dauern an. Die Polizei wird die bei der Tat anwesenden Zeugen vernehmen und laut Staatsanwaltschaft ist die Einholung rechtsmedizinischer Gutachten beabsichtigt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, ist bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eine Ermittlungsgruppe ...