13. „Dein Song“-Finale live aus Leipzig

Die Finalshow der Kinderkanal-Sendung „Dein Song“ kommt in diesem Jahr am Freitag (19.3., 19.05 Uhr bis 21.00 Uhr) live aus Leipzig, wie der Kika (Erfurt) und das verantwortliche ZDF (Mainz) am Donnerstag mitteilten.

Den Abschluss der 13. Staffel moderieren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich. Wer von den acht Finalistinnen und Finalisten gewinnt, entscheidet das Publikum per Telefon und online über kika.de während der Sendung. Der Preis sind 5000 Euro und die „Dein Song“-Trophäe.

Im Finale sind Greta (11) aus Berlin („Towards the Moonlight“), Fine (14) aus Braunschweig („Ich will“), Sarah (15) aus dem münsterländischen Bocholt („Leise Worte werden laut“), Sophie (15) aus Gehrden bei Hannover („Let me dream“), Lars (18) aus Göttingen („Perfekt sein“), Lola (16) aus Bonn („What if“), Leon (17) aus Schriesheim bei Heidelberg („Wir schweigen“) und Lion (16) aus Bielefeld („Fallschirm“).

Als Musikpatinnen und -paten sind Ilse DeLange, Tom Gaebel, Johannes Strate, Kayef, Topic, Milow sowie Mathea und Nils Landgren dabei. In der Jury, die jedoch nicht das letzte Wort hat, sitzen die Mia-Frontfrau Mieze Katz, die Singer-Songwriterin Lotte, der Singer-Songwriter Angelo Kelly und der Tonbandgerät-Frontmann Ole Specht.

© dpa-infocom, dpa:210318-99-872989/3

Dein Song 2021