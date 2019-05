Totenstille, dann längerer Applaus: So haben rund 11 000 Eintracht-Fans beim Public-Viewing in der Frankfurter Commerzbank Arena auf den geplatzten Finaltraum ihrer Mannschaft reagiert. Um 21.47 Uhr schlugen viele Anhänger entsetzt und enttäuscht die Hände vors Gesicht: Mit dem 3:4 im Elfmeterschießen beim FC Chelsea endete für die Frankfurter der Halbfinal-Krimi in der Europa League.

Veranstaltung mit Kartenvorverkauf