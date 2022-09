108 Nachwuchsleichtathleten messen sich in Kirchdorf

105 Kinder aus dem Leichtathletikkreis Biberach sind am Wochenende in einem Team-Wettbewerb angetreten. Der veranstaltende SV Kirchdorf hatte dazu für die Altersklassen U8, U10 und U12 die Disziplinen Sprints aus unterschiedlichen Startpositionen, eine Hindernisstaffel, Sprünge mit eingebauten Zusatzaufgaben und Würfe aus der Drehung zur Vorbereitung des Drehstoßes beim Kugelstoßen bzw. zum Diskus- und Hammerwurf ins Tagesprogramm aufgenommen.

Mit großem Eifer waren die Mädchen und Buben aus den insgesamt 18 Mannschaften der Kreisvereine Biberach, Dettingen, Erolzheim, Kirchdorf, Ochsenhausen, Riedlingen und Wain bei der Sache. Konkurrenzlos war die Mannschaft der Sechs- und Siebenjährigen des TSV Riedlingen, da sie als einzige in der Altersklasse U8 angetreten war. Im Wettbewerb der neun U10-Mannschaften platzierte sich die TG Biberach I vor dem SV Erolzheim und dem TSV Wain auf dem Siegerpodest, gefolgt vom TSV Riedlingen I, Biberach II, Kirchdorf II, Riedlingen II, dem TV Dettingen und Kirchdorf I. In der Altersgruppe U12 dominierten die Mannschaften von SVK-Trainerin Uta Remiger auf den Plätzen eins, drei und sechs. Zweiter wurde der SV Ochsenhausen I, Vierter die TG Biberach vor TSV Wain I, TSV Riedlingen und Ochsenhausen II. SVK-Abteilungsleiter Wolfgang Remiger nahm zusammen mit der Leichtathletikkreisvorsitzenden Lotte Obrist die Siegerehrung vor.

Für Uta Remiger war der Erfolg ihrer Schützlinge auch eine Bestätigung ihrer erfolgreichen Trainingsarbeit, für die sie zum Abschluss der Veranstaltung von der Kreisvorsitzenden mit der WLV-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet wurde. Unter ihrem Mädchennamen Hummel, so Obrist, sei Uta Remiger eine erfolgreiche SVK-Leichtathletin gewesen, ab 2002 als Übungsleiterin einer LA-Kindergruppe in die Trainingsarbeit eingestiegen, habe von da an fortlaufend Kinder- und Jugendgruppen betreut und sie zu beachtlichen Erfolgen auf Bezirks- und Landesebene geführt, schließlich 2018 ihren Vater als verantwortlichen Trainer abgelöst und sei nun in Kirchdorf die „LA-Mutter“ für rund 80 Kinder und Jugendliche.