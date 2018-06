„1000 Places“-Autorin fehlt noch die Mongolei

Hamburg (dpa) - Die amerikanische Bestsellerautorin Patricia Schultz („1000 Places to See Before You Die“) kann sich ein Leben ohne Reisen nicht vorstellen. „Nach all den Jahren gibt es für mich noch so viele Orte zu entdecken. Ich habe nie das Gefühl, schon alles gesehen zu haben“, sagte Schultz am Freitag in Hamburg.

„Ich hoffe, ich kann bis an mein Lebensende reisen.“ Für die kürzlich in Deutschland erschienene Neuausgabe des Buches, das in 25 Sprachen übersetzt und weltweit bisher mehr als drei Millionen Mal verkauft wurde, hat die New Yorkerin vier Jahre lang fast 200 Orte bereist. Ihr Lieblingsreiseziel in Europa ist die Toskana, wie sie sagt. Was auf ihrer Liste noch fehle? Die Mongolei. „Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen könnte, würde ich dorthin fahren.“

