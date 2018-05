100 Jugendliche springen für Kohle-Ausstieg in doi Spree

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Samstag den Polizeieinsatz in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen gelobt. „Es ist mir wichtig, dass wir eine klare Linie haben“, sagte er beim Landesparteitag der Grünen in Leinfelden. Über den Vorfall, bei dem 150 bis 200 Asylbewerber die Abschiebung eines Mannes aus Togo verhindert hatten, sagte er: „Ich bin besorgt.“ Solch ein Vorfall erschüttere elementare Rechtsvorstellungen.