1. FC Köln nur 1:1 gegen Union Berlin

Der extreme Absturz der türkischen Lira ist der Spiegel, den die Wirtschaft Recep Tayyip Erdogan vorhält. Die Kapitalmärkte – also die Summe aller Investitionsentscheidungen von Anlegern, Unternehmern und Fonds auf der ganzen Welt – ziehen ihr Geld aus der Türkei ab: Sie verkaufen Bonds und Anleihen, legen ihr Geld lieber in Euro oder Dollar an und werden höhere Zinsen verlangen, wenn Unternehmen aus der Türkei oder gar der türkische Staat selbst in Zukunft Kredite aufnehmen wollen.