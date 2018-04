1. FC Köln benennt Südtribüne nach Weltmeister Hans Schäfer

Von Deutsche Presse-Agentur

Weil er seinen Neffen mit einem Hammer erschlagen und in einem Anglersee versenkt haben soll, muss sich ein 46-Jähriger vom 16. April an vor dem Landgericht Ulm verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wirft sie dem Mann Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen vor. Das Motiv des 46-Jährigen sei Blutrache gewesen: Hintergrund ist demnach ein im Jahr 2000 in Albanien begangenes Tötungsdelikt. Das zuletzt in Nordrhein-Westfalen ansässige Mordopfer sei ein Neffe des damaligen Täters gewesen.