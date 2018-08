Škoda Fabia: einfach mehr Auto

Die dritte Generation des Škoda Fabia besticht mit deutlich geschärfter, dynamischer und emotionaler Formensprache und sportlichen Proportionen.

Emotional: knackiges Design, sportliche Proportionen, frische Farben, markantes Räderprogramm

Clever verbunden: innovative Konnektivität dank SmartLink- und SmartGate

Praktisch: außen kompakt, innen viel Platz für Insassen und Gepäck; 330 Liter Kofferraumvolumen – Klassenbestwert

Technik: MQB-Assistenzsysteme für mehr Sicherheit und Komfort

Individualität: neue Farbkombinationen und innovatives Interieurkonzept

Typisch ŠKODA: 18 praktische ‚Simply Clever‘-Lösungen, darunter zehn neue

Erfolgsmodell: seit 1999 weltweit rund 3,5 Millionen Škoda Fabiaverkauft

Ein attraktives Äußeres zählt wenig ohne innere Werte. Deshalb hat der Fabia davon jede Menge zu bieten: Vom Panoramaglasdach über die gut lesbare Instrumententafel bis hin zur Edelstahlpedalerie. So können Sie auch in seinem geräumigen Innenraum stets die schönste Aussicht genießen.

Aus höheren Fahrzeugklassen bringt Škoda jetzt innovative Sicherheits-, Komfort- und Infotainmentsysteme in das Kleinwagensegment. Ein Highlight ist die Vernetzung des Fabia mit dem Smartphone via SmartLink und SmartGate. Trotz des Mehr an Technik und Ausstattung wird die Neuauflage um bis zu 65 Kilogramm leichter und um bis zu 17 Prozent sparsamer. Der leichteste

FABIA wiegt nur 980 Kilogramm. Škoda typisch gibt es zudem viel Platz mit Bestwerten im Kofferraumvolumen und beste Funktionalität mit 18 ‚Simply Clever‘-Lösungen.

Sicherheitsprofi:

Der Škoda Fabia erhielt beim Euro-NCAP-Crashtest die Bestwertung von fünf Sternen. Dazu verfügt er serienmäßig über sechs Airbags, die dafür sorgen, dass Sie und Ihre Mitfahrer auch im Fall der Fälle rundum geschützt sind.

Erleichtern Sie sich das Einparken mit der Rückfahrkamera im Türgriff der Heckklappe. Das System behält den rückwärtigen Raum im Blick und zeigt die Fahrspuren unter Berücksichtigung der Fahrzeugbreite an.

Die Müdigkeitserkennung wertet Daten des Lenkverhaltens aus, um Verhaltensweisen des Fahrers zu erkennen, die auf Müdigkeit hindeuten. Bei Bedarf fordert das Maxi-Dot-Display den Fahrer auf, eine Pause zu machen.

Die Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter hält

automatisch die gewünschte Geschwindigkeit. Sie kann durch einen kräftigen Tritt aufs Gaspedal deaktiviert werden, wenn Sie – aus Sicherheitsgründen – einmal Vollgas geben müssen.

Mithilfe einer Radarfunktion im vorderen Stoßfänger löst der Frontradarassistent einen akustischen und visuellen Alarm (über das Maxi-Dot-Display) aus, um vor einem bevorstehenden Zusammenstoß zu

warnen.

Die SmartLink-Technik bringt Smartphone-Apps inklusive Navigation auf das Display des Infotainmentsystems. Die Funktion SmartGate ermöglicht, bestimmte Fahrzeugdaten in speziellen Applikationen (Apps) auf dem Smartphone abzubilden, dort zu speichern und mobil zu nutzen.

Der Fabia hat ab sofort serienmäßig einen Eiskratzer in der Tankklappe. Das spart das mitunter lästige Suchen des ‚Geräts‘ an kalten Wintertagen.

Die Hutablage kann neben der Normalposition auch als horizontaler Zwischenboden genutzt sowie vertikal hinter die Rücksitzbank geschoben werden.

Der neue Multimediahalter im Cupholder der Mittelkonsole bietet Platz für Mobiltelefon, Smartphone oder iPod. Für diein vielen Ländern vorgeschriebene Warnweste gibt es nun ein Extra-Ablagefach in der Fahrertür.

Für die Seitentür ist ein Abfallbehälter erhältlich. Ablagenetze an den Innenkanten der Vordersitze fassen diverse Kleinigkeiten.

Darüber hinaus bietet der Fabia weitere ‚Simply Clever‘-Lösungen, die sich bereits in der zweiten Modellgeneration bewährt haben. Das Parkticket kann der Fahrer in den serienmäßigen Tickethalter an der inneren linken A-Säule einschieben.

Für den Kofferraum gibt es zwei Taschenhaken.

Auf Wunsch sorgen zwei Haltenetze für Ordnung im Gepäckteil.