Überschwemmungen und Tote an US-Südostküste durch Sturm „Florence“

Von Schwäbische Zeitung und Josef Schneider

Wegen umfangreichen Rauschgifthandels in Aalen und Konstanz hat die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Ellwangen am Donnerstag drei Männer aus dem Kosovo, darunter ein 37 und 39 Jahre altes Brüderpaar, zu empfindlichen Freiheitsstrafen verurteilt. Dem Urteil war ein siebentägiger Indizienprozess mit akribischer Beweisaufnahme und mühsamem Puzzlespiel vorausgegangen. Die drei Angeklagten, die im Raum Aalen wohnten, sitzen seit August 2017 in Untersuchungshaft und wurden aus den Gefängnissen in Stuttgart, Ulm und Karlsruhe vorgeführt.