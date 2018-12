„Überschall-Auto“ soll Geschwindigkeitsrekord brechen

Die Hiobsbotschaft kurz vor Weihnachten hat am Donnerstag zum düsteren und trüben Wetter gepasst: Das Gießereiunternehmen SHW CT in Wasseralfingen muss seinen Geschäftsbetrieb voraussichtlich im ersten Quartal 2019 einstellen. Diese Entscheidung hat der Gläubigerausschuss in einem einstimmigen Beschluss mit Zustimmung des Sachverwalters getroffen. Grund sind nach Angaben des Insolvenzverwalters, der Kanzlei Pluta, fehlendes Interesse von Investoren an einer Übernahme und ein erheblicher Auftragseinbruch in den vergangenen Wochen.