Überlebende von Madeira sind zurück in Deutschland

Zeugen ist am Karfreitag gegen 12 Uhr auf der B 29 Fahrtrichtung Aalen ein grauer Mercedes aufgefallen, der in Schlangenlinien durch den Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd gefahren ist. Eine hinzugerufene Polizeistreife stoppte das Fahrzeug in der Aalener Straße auf Höhe des Aldi.

Es stellte sich heraus, dass der 87-jährige Fahrer zu Beginn des Einhorntunnel nach rechts gegen die Leitplanke fuhr, anschließend lenkte er sein Auto auf die Gegenfahrbahn, so dass der entgegenkommende Verkehr ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu ...