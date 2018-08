Übergriffe in Chemnitz beschäftigen sächsischen Landtag

Die rechtsextremen und ausländerfeindlichen Übergriffe nach der tödlichen Messerattacke in Chemnitz beschäftigen kommende Woche den sächsischen Landtag. Neben einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Michael Kretschmer und einer Sitzung des Innenausschusses ist in der Sache nun auch eine Sitzung des Rechtsausschusses geplant. Die Sitzung solle am Dienstag stattfinden. Der entsprechende Antrag der Linken trägt den Titel „Funktionieren des Rechtsstaates und der Strafrechtspflege schützen - Vorverurteilungen und Selbstjustiz entgegentreten!“.