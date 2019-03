Überdimensionaler Kopf und Brücke über Baum in New York

Ein überdimensionaler Kopf am Central Park und eine Brücke über einen Baum vor der Brooklyn Bridge: Zwei neue Kunstwerke des Public Art Fund, der sich um Kultur im öffentlichen Raum kümmert, sind in New York eröffnet worden.

Der seit Mittwoch und bis zum 1. September am Südosteingang des Central Parks aufgestellte knapp vier Meter hohe Kopf aus Bronze stammt von dem niederländischen Künstler Mark Manders.

Am Ufer von Brooklyn vor dem Panorama der Brooklyn und der Manhattan Bridge stellte der iranische Künstler Siah Armajani seine eigene kleine Brücke auf. Sie führt allerdings nicht über einen Fluss, sondern nur über eine kleine Tanne. „Bridge Over Tree“ war ursprünglich 1970 in Minneapolis ausgestellt worden und wird nun erstmals wieder gezeigt.

