Österreichs Verteidigungsminister: Soldaten an EU-Grenze

„Laudert – Home of Media“ ist nach Vreden, Hamburg und Stuttgart nun auch mit einem eigenen Studio-Standort in Bad Waldsee vertreten. Das Medien- und Kommunikationsunternehmen aus Westfalen möchte „näher dran sein“ an seinen Auftraggebern im wirtschaftlich starken Südwesten. Bislang war das derzeit fünfköpfige Team aus Fotografen und Mediengestaltern bei Baby Walz an der Steinstraße untergebracht. Aus Kapazitätsgründen wurde im April ein Gebäudetrakt an der Stahlstraße 13 angemietet, der früher der Firma Ess gehörte.