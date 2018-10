Österreich zieht sich aus UN-Migrationspakt zurück

Von

Der AfD-Kreisverband Ulm/Alb-Donau fordert, dass die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet nicht im Ulmer Roxy auftreten darf. Der Veranstalter und der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch weisen die Kritik zurück.

Die Musiker waren zuletzt bundesweit in die Schlagzeilen geraten, nachdem ein Auftritt in Dessau abgesagt wurde. Zu der Absage kam es nach heftigen Protesten von AfD und CDU. Die Parteien hatten den geplanten Auftritt kritisiert, weil die Band aus Rostock zeitweise vom Landesverfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern ...