Österreich vor Neuwahl - Bundespräsident empfängt Kanzler

Nach dem Bruch der rechtskonservativen Koalition bereitet sich Österreich auf eine Neuwahl vor. Bundespräsident Alexander Van der Bellen will heute ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz empfangen, um über die weiteren Schritte zu beraten. „Jetzt muss getan werden, was notwendig ist, um das Vertrauen wieder herzustellen“, sagte Van der Bellen am Abend in Wien. Nur mit einer Neuwahl könne neues Vertrauen im Land aufgebaut werden. Kurz hatte die Koalition nach der „Video-Affäre“ mit der rechtspopulistischen FPÖ aufgekündigt und die Neuwahl vorgeschlagen.