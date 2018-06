Österreich holt wieder Gold im Teamwettbewerb der Ski-WM

Nicht nur Bundestrainer Joachim Löw ist vor der am Donnerstag in Russland beginnenden WM in „freudiger Erwartung“. Auch die Fußball-Fans in der Kurstadt bringen sich in Stellung und sind gespannt auf das erste Spiel der deutschen Mannschaft am Sonntag. Zumal dann im Moskauer Stadion eine große Bad-Waldsee-Flagge zu sehen sein wird, die Hajo Leuter in die Menge hält. Der Waldseer fliegt am Donnerstag in Richtung Osten und möchte auch dieses Mal das komplette Turnier bis 15.