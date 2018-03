Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben an die Verluste vom Freitag angeknüpft und sind weiter gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 67,94 US-Dollar. Das waren 64 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate mit Lieferung im März fiel um 58 Cent auf 64,87 Dollar. Marktbeobachter erklärten die fallenden Ölpreise unter anderem mit neuen Meldungen zur Fördermenge in den USA. Am Freitag hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes erneut einen Anstieg der Bohrlöcher in den Vereinigten Staaten gemeldet.