Ärzte stellten bei Tugce A. den Hirntod fest

Die junge Tugce A. wird die Prügelattacke vor einem Offenbacher Schnellrestaurant nicht überleben. Die Klinik habe der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Ärzte am Mittwochmorgen den Hirntod bei der 22-Jährigen festgestellt hätten, sagte ein Sprecher der Behörde.

Die Geräte seien noch nicht abgeschaltet worden. Nach dpa-Informationen sollen die lebenserhaltenden Maßnahmen am morgigen Freitag beendet werden - es ist der 23. Geburtstag der jungen Frau aus Gelnhausen.

Die Studentin war am 15. November durch einen Schlag so schwer verletzt worden, dass sie ins Koma fiel. Der mutmaßliche Täter, ein 18-Jähriger, sitzt in U-Haft und schweigt. Nach Medienberichten soll Tugce in einem Akt von Zivilcourage versucht haben, einen Streit zu schlichten. Wie der Streit genau eskalierte, steht nach Angaben der Ermittler noch nicht fest.