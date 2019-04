Ärzte-Statistik: Leichter Rückgang bei Behandlungsfehlern

Gleich zwei Mal hat sich der in Ravensburg geborene Stahlbildhauer Robert Schad die Gemarkung Ehingen ausgesucht, um zwei seiner riesigen Kunstwerke zu platzieren. Eines steht auf Schloss Mochental, das andere in der Marie-Curie-Straße in Ehingen, unterhalb des Liebherr-Werks.

Das ist brutal geil, das ist der Wahnsinn.

Künstler Robert Schad

Als der kleine Kran des Ehinger Bauhofs die Skulptur von Robert Schad an ihren Bestimmungsort hebt, leuchten die Augen des hemdsärmligen Künstlers.