Ärger um Altenheim-Essen: Püree und Einsamkeit

Jürgen E. (63) hat mit seinen Fotos von Altenheim-Essen eine Welle der Empörung ausgelöst. Sein gesetzlicher Betreuer sagt: „Er wurde benutzt“. Doch wie konnte es dazu kommen?

Die Geschichte des Rentners Jürgen E. ließe sich so beginnen: Püree, Püree, Püree. Grau, gelb und bräunlich. Das zur Unkenntlichkeit zerkleinerte Essen hat Frührentner Jürgen fotografiert und ins Internet gestellt. Der 63-Jährige lebt in einem Nürnberg Altenheim. Die Seite mit den Essensbildern im Onlinenetzwerk Facebook mit Titel „Jürgen fotografiert sein Essen“ hatte am Donnerstagabend mehr als 33 000 Fans, nach nicht einmal einer Woche im Netz. In den Kommentaren der Nutzer geht es um Pflegemissstände, sparwütige Heimbetreiber, um Ekelessen für hilflose Alte. Jürgen Geschichte beschert dem Heimbetreiber Pro Seniore Presseanrufe im Minutenakt, die Unterstützer von Jürgen bitten bei Journalistenanfragen um Geduld: „Wir haben gerade noch 20 andere vor uns.“

So weit, so einfach. Aber in Jürgens Geschichte geht es um viel mehr als um Püree. Es geht um einen Frührentner, nach übereinstimmenden Schilderungen von Freunden und Heimbetreiber schwer krank. 1,80 Meter groß, auf 45 Kilogramm abgemagert, bettlägrig. Mit 63 Jahren viel zu jung für eine Einrichtung, in der außer ihm Hochbetagte leben. ein Mann, der früher als DJ auflegte. Der offensichtlich so weit eingeschränkt ist, dass er einen gesetzlichen Betreuer hat. Der im Netz Freunde gefunden hat und ein Ventil, um seinem Unmut über unappetitliche aussehendes Essen, das ihm manchmal nicht schmeckt, Luft zu machen. Es geht um ein Pflegeheim, das nach Auskunft der Stadt Nürnberg wie alle Einrichtungen dieser Art 5,50 Euro pro Tag zur Verfügung hat, um Lebensmittel für seine Bewohner zu kaufen. Um eine Gesellschaft, in der immer mehr Alte gepflegt werden müssen und der Streit um die Finanzierung emotional geführt wird. Und um eine Sehnsucht nach Sündenböcken und emotionalen Statements.

In den Kommentaren auf Jürgens Facebook-Seite wettern die Nutzer vor allem gegen die Heimbetreiber, die bundesweit arbeitende Pro Seniore. Sie hat in rund 100 Einrichtungen 17000 Betten, 130 davon in Jürgens’ Nürnberger Heim. Die Seite bei Facebook pflegt der 63-jährige ehemalige DJ aber nicht selbst. Spätesten an dieser Stelle der Geschichte geht es nämlich auch um die Frage, wer wen benutzt und wer die Wahrheit sagt. Die Seite bei Facebook pflegen mehrere Bekannte von Jürgen, darunter Eva Patricia Rußegger. Sie ist in Österreich Vizechefin der Satire-Partei „Die Partei“. „Wir kennen uns alle über das Internet. Allerdings haben Bekannte von Frau Rußegger Jürgen kurz nach dem Einzug im Heim besucht und sind mit Jürgen befreundet“, erklärt eine der Facebook-Aktivistinnen, wie es zu dieser Bekanntschaft kam. Ziel sei keineswegs, Pflegekräfte an den Pranger zu stellen, es handle sich auch nicht um eine politische Kampagne. Es gehe vielmehr darum, Missstände im Gesundheitssystem allgemein anzuprangern. Spiegel online sagt Rußegger selbst, in Deutschland hersche ein „Pflegenotstand“", darauf wolle sie aufmerksam machen. „Es ist kein Gag, wir sind keine Satirepartei.“

Der Frührentner steht im Zentrum eines Medienansturms. „Meinem Mandaten wächst das über den Kopf. Er wurde benutzt“, sagt der Mann, der anonym bleiben will und bei allen Fragen zum Gesundheitszustand und anderen privaten Details aus Jürgen Es. Leben auf seine Schweigepflicht verweist. Er widerspricht auch der Darstellung von Jürgens Unterstützern, der Frührentner sei aus dem Heim geworfen worden. „Ich habe dazu nichts Schriftliches“. Auf Nachfrage sagen die Netzaktivisten, Jürgen hätten ihnen von dem Rauswurf erzählt.

Den Rauswurf bestreitet Peter Müller, Sprecher von Pro Seniore. „Das stimmt nicht. Es gab am Dienstag ein Gespräch mit Jürgen, seinem gesetzlichen Betreuer und der Heimleitung. Aber wir haben den Mietvertrag nicht gekündigt und werden dies auch nicht tun.“ Müller stellt den Fall so da: Jürgen sei sehr schwer krank und bettlägerig. Er leide unter anderem an einer Lungenerkrankung, habe außerdem Probleme beim Kauen. „Er darf aus medizinischen Gründen nur pürierte Nahrung zu sich nehmen“. Mahlzeiten wie Hühnerschlegel würden ihm gebracht, dann würden Pfleger das Essen für ihn pürieren oder mundgerecht zerkleinern. Jürgens Facebook-Freunde sagen: Im Heim gebe es schlechtes Essen, oft zu wenig. Jürgen könne trotz einiger Einschränkungen durchaus feste Nahrung zu sich nehmen.

Heimsprecher Müller sagt dagegen, der Patient sei „ein schwieriger Mensch, aber damit ist er im Pflegeheim sicher nicht alleine“. Er verweigere die vom Arzt verschrieben Spezialnahrung, ein sehr kalorienreicher Brei. Die Kritik an den Mahlzeiten kontert Müller so: „Über das Aussehen kann man reden, aber Gammel ist das nicht.“ Püriertes Essen sehe eben nicht immer appetitlich aus.

Jürgens Betreuer hat die Heimaufsicht eingeschaltet. Die liegt bei der Stadt Nürnberg. Ob es bei deren Prüfungen Mängel in dem Pro-Seniore-Heim auffielen, darf das Gesundheitsamt nicht veröffentlichen. Walburga Riedl, Leiterin des Pflegestützpunkts der Stadt Nürnberg und ehemalige Chefin einer Pflegeeinrichtung, sagt aber: „Ich kenne kein Altenheim, in dem es keine Beschwerden über das Essen gibt“. Es falle Pflegekräften immer schwer, püriertes Essen appetitlich anzurichten. „Es geht aber sicher besser als auf diesen Fotos“.

Jürgen E. redet nicht mehr mit Journalisten, hat seinen Betreuer angewiesen, seine Handynummer nicht mehr weiter zu geben. Eva Patricia Rußegger dagegen hat „Spiegel online“ etwas aufschlussreiches gesagt: Es gehe nicht um Jürgen E. Es wäre interessant zu erfahren, ob der das auch so sieht.