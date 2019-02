Ägyptische Luftwaffe tötet acht mutmaßliche Terroristen

Von Aalener Nachrichten

Am Freitagabend ist ein 28-jähriger Mann Opfer eines Raubes am Kalten Markt in Schwäbisch Gmünd geworden. Während ein Täter den 28-Jährigen festhielt, entriss ihm der zweite eine Aktentasche der Marke Luis Vuitton im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die beiden Täter konnten unerkannt flüchten. Es soll sich um zwei Männer vermutlich ausländischer Herkunft handeln. Einer der beiden trug weiße Nike Turnschuhe.