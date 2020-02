Ägypten: Tote bei Angriff auf Sicherheitskontrolle

Die ersten Auswirkungen des Sturmtiefs „Sabine“ sind bereits am Sonntag in Baden-Württemberg zu spüren gewesen. Die Deutsche Bahn kündigte an, den Fernverkehr nach und nach einzustellen. Züge sollten den nächstgelegenen Bahnhof ansteuern und dort gestoppt werden, teilte das Verkehrsunternehmen am Sonntagnachmittag mit. Der Fernverkehr werde am Montag frühestens gegen 10 Uhr wieder aufgenommen.

„Erst nach Schadaufnahme im Rahmen von Erkundungsfahrten und erforderlichen Reparaturarbeiten werden ab voraussichtlich 10 Uhr die Strecken ...