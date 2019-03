Zwischen Klassik und Clubmusik unterwegs

Der aus Luxemburg stammende Pianist, Komponist und Produzent Francesco Tristano möchte sein Publikum und sich selbst immer wieder überraschen. Im Graf-von-Soden-Forum auf dem Campus der Friedrichshafener Zeppelin-Universität hat er sich jetzt als Artist in Residence des diesjährigen Bodenseefestivals bei einem Preview-Konzert vorgestellt. Neben ihm wird die niederländische Geigerin Janine Jansen als zweite Artist in Residence die Benelux-Staaten als Gastländer der Saison 2019 vertreten.

Während sich beim städtischen Klassikpublikum das Graf-von-Soden-Forum als Veranstaltungsort mehrheitlich noch nicht herumgesprochen zu haben scheint, fanden sich dort um so mehr junge Leute aus studentischem Umfeld ein, von denen viele ganz unbekümmert mit Getränken Platz nahmen. Die Wahl der „Location“ dürfte ganz im Sinne von Tristano gewesen sein, der seit Jahren mit seinen eigenwilligen Programmen jenseits „klassischer“ Konzertrituale weltweit Erfolge feiert und regelmäßig in Clubs auftritt.

Feines Gefühl für Balance

Mit schwarzem T-Shirt, engen Jeans und ausgelatschten Stiefeln kam Tristano im abgedunkelten Saal an den Flügel, begann im Stehen mit Aktionen auf den Tasten und an den Saiten gleichermaßen und spannte dann im Sitzen weiterspielend einen großen Bogen von meditativen Klangimpressionen zu rhythmisch belebten Akkordflächen, die unversehens in Johann Sebastian Bachs Partita B-Dur mündeten. Bedächtig erklang das Präludium, groovend folgten Allemande und Courante. Die Sarabande hätte etwas mehr Ruhe vertragen, die Menuette wurden vielfältig beleuchtet, die Gigue durfte geradezu virtuos explodieren.

Ohne Pause leitete Tristano dann über zu frühen Stücken von John Cage, denen er mit subtilem Anschlag zauberhafte, sensibel ausgehörte Wirkungen entlockte. Nach klar artikulierter Melodik und stark akzentuierten Rhythmen in Bachs Französischer Suite d-Moll demonstrierte er sein feines Gefühl für die Balance der Register in einer klangpoetischen Eigenkomposition, die sich von sanfter choralartiger Akkordik zu wilden, von Elektro-Beats inspirierten Exzessen steigerte, um dann elegant zum Beginn der Collage zurückzufinden.

Tristano wollte mit diesem Programm eine musikalische Geschichte erzählen, die keinen Applaus zwischen den Stücken duldet. Dass das Publikum dabei nicht die Namen der Komponisten einzelner Zutaten erfuhr, mag man als Quasi-Enteignung der Urheber empfinden und auf die in digitalen Medien verbreitete Unbeschwertheit im Umgang mit geistigem Eigentum zurückführen, die auch in der Club-Kultur anzutreffen ist. Im Blick auf sein „bachCage“-Projekt von 2011, dessen Update er hier vorgestellte, kann sich Tristano jedoch auch auf jenen Abschied vom klassischen Werkbegriff berufen, den Cage selbst bereits in den 1950er-Jahren proklamiert hat.

Von Klassik bis Jazz

Francesco Tristano wurde 1981 geboren und heißt mit bürgerlichem Namen Schlimé. Zuhause hörte er schon als Kind alle mögliche Musik von Klassik über Tangerine Dream oder Ravi Shankar bis hin zu Jean-Michel Jarre und improvisierte eigene Stücke am Klavier. Später spielte er auch Jazz und gründete Bands. Seine Ausbildung erhielt er an der berühmten New Yorker Julliard School. Dort besuchte er auch die Meisterklasse der legendären Pianistin Rosalyn Tureck. Später studierte er in Brüssel, Luxemburg, Paris und Barcelona, wo er heute lebt.

Die Musik der Renaissance und des Barock liegt Tristano seit Jahren am Herzen. Besonders von Bach hat er viele Werke im Repertoire und auch auf Tonträger eingespielt. Daneben spielt er auch viel zeitgenössische Kunstmusik und tritt begeistert in Technoclubs auf. Am Anfang dieser Passion stand seine Liebe zum Synthesizer. Aufschlussreich findet es Tristano, wenn man alte und neue Kompositionen im Konzert nebeneinander stellt. Bekanntes erscheine dann quasi in ungewohntem Scheinwerferlicht.

In diesem Sinne sieht Tristano auch seine vielfältigen Programme, die er beim diesjährigen Bodenseefestival in acht Konzerten vorstellen möchte, als Soundinstallationen. Ihre Playlists stelle er zusammen, wie ein Kurator Bilder verschiedener Künstler an Wänden arrangiere. Jedes Konzept erfahre jedoch von Konzert zu Konzert ein Update, da sich nicht nur Räume, sondern mit der Zeit auch andere Kontexte verändern. Klassische Meisterwerke möchte er in diesem Zusammenhang nicht als unantastbare Güter zelebrieren. So komplementär wie seine Programme stellt sich der sympathisch gelassen auftretende Künstler auch sein Wunschpublikum vor: offen für jeweils ungewohnte musikalische Welten und Darbietungsformen.

Blick aufs Programm:

Belgien, die Niederlande und Luxemburg haben sich 1958 zu den sogenannten Benelux-Staaten zusammengeschlossen und mit diesem Schritt eine Vorreiterrolle auf dem Weg des Kontinents zur Europäischen Union übernommen. Für letztere ist das Ländertrio bis heute als mehrsprachige „Region ohne Grenzen“ auch in kultureller Hinsicht ein Vorbild. Vom 11. Mai bis zum 10. Juni treten nun beim diesjährigen Bodenseefestival in mehr als 70 Veranstaltungen an 25 Orten rund um das Schwäbische Meer zahlreiche Künstler aus der Benelux-Region auf.

Das vielfältige Programm umfasst Musik, Literatur, Theater und Tanz. Als Artist in Residence konnte neben dem Pianisten Francesco Tristano auch die niederländische Stargeigerin Janine Jansen gewonnen werden, die in vier Konzerten auftritt. Beim traditionell in Friedrichshafen stattfindenden Eröffnungskonzert mit dem SWR-Sinfonieorchester spielt Jansen unter der Leitung von Christoph Eschenbach das Sibelius-Violinkonzert. In Weingarten präsentiert sie das seltener zu hörende Konzert von Karol Szymanowski mit dem Chamber Orchestra of Europe unter Antonio Pappano.

Franko-flämische Vokalpolyphonie der Renaissance steht ebenso auf manchen Programmen des Festivals wie zeitgenössische Kunstmusik und Jazz (Candy Dulfer, die Dutch Swing College Band und andere) aus der Benelux-Region. Mit der Europa-Thematik befasst sich in Konstanz ein Theaterstück nach Robert Menasses Roman „Hauptstadt“ mit eigens dafür komponierter Bühnenmusik von Francesco Tristano. Mit Introdans ist eine der führenden Ballettkompanien der Niederlande unter anderem mit einer Choreografie von Hans van Manen in Friedrichshafen zu erleben.