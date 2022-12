Zwei Sängerinnen kehren zu ihren Wurzeln zurück.

Beide sind sie in Tuttlingen aufgewachsen und von hier aus in die große Musikwelt aufgebrochen, am morgigen Freitag kehren sie gemeinsam zurück und beflügeln sich gegenseitig: die Sängerinnen Marlis Petersen und Katrin Weber. Während Katrin Weber, die seit vielen Jahren in Österreich lebt und mit Jazz, Chansons, eigenen Lyrikvertonungen und als Musikkabarettistin große Erfolge feiert, mit einer fünfköpfigen Band anreist, wird Marlis Petersen von ihrem erfahrenen Pianisten Stephan Matthias Lademann begleitet. Oper, Lied, Chanson, natürlich ein bisschen Weihnachtliches und so manche Überraschung bilden das Programm von „Coming home“ in der Tuttlinger Stadthalle.

Marlis Petersen hat nach dem Klavier- und Flötenunterricht und dem Singen im Kirchenchor mit Schulmusik in Stuttgart angefangen, ihre Stimme dank der großen Koloratursängerin Silvia Geszty entdeckt und sich schon früh als Keyboarderin und Sängerin in einer Band das Studium finanziert. „Crossing“ von klassischer Musik zu Jazz oder Pop war also schon immer ein Leichtes für die große schlanke Sängerin mit den bunt gefärbten Haarsträhnen. Die Ausbildung mit Tanz, Schauspiel und Körperarbeit zeigt sich außerdem in ihrer unglaublichen Bühnenpräsenz, die sie zu einer faszinierenden Singdarstellerin von großen Frauengestalten wie Lulu, Medea, Salome, Marie/Marietta in Korngolds „Die tote Stadt“ oder zuletzt Emilia Marty (in Janáceks „Die Sache Makropoulos“) macht: Für diese Interpretation einer Künstlerin, die nicht sterben kann, erhielt sie erst vor Kurzem den Deutschen Theaterpreis, der sich damit in eine Serie anderer Auszeichnungen einreiht. Mit der Partie der Elisabeth in Wagners „Tannhäuser“ wird sie im kommenden Jahr bei den Osterfestspielen in Salzburg debütieren – mit deren Arie „Dich teure Halle grüß‘ ich wieder“ wird sie auch das Publikum in der Stadthalle begrüßen, vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern, denn gemeint ist der Sängersaal auf der Wartburg …

Späte Liebe zum Lied

Immer mehr hat sich Marlis Petersen in den letzten Jahren auch der Gattung Lied zugewandt und begeistert hier mit Textverständlichkeit, mit Neugier auf Unbekanntes und mit interessant gebauten Programmen. „Für mich ist das Lied Oper im Innern, da geht alles zurück auf die ursprüngliche Essenz des Singens und des Seins, das ist für mich wie so ein Urkeim“, sagte die Künstlerin in einem Interview vor ein paar Jahren bei ihrem Schubertiadedebüt. Aus dieser späten Liebe zum Lied sind mittlerweile mehrere dramaturgisch durchgeplante CD-Aufnahmen mit Goethe-Vertonungen wie „Das ewig Weibliche“ oder mit der Trilogie „Dimensionen“ erwachsen. So nehmen sie und Stephan Matthias Lademann denn auch ihr Publikum mit auf ihrer Reise in die „Innenwelt“ zu Liedern von Richard Strauss, Johannes Brahms, Hans Sommer und französischen Komponisten. Diese Beschäftigung mit der „Innenwelt“ hat die Sängerin, die wann immer möglich auf der Peloponnes lebt und Olivenöl produziert, auch über die Corona-Zeit hinweg getragen.

Gioacchino Rossinis beliebtes Katzenduett gibt den beiden Sängerinnen dann die Gelegenheit, gemeinsam mit Stimmfarben, Körpersprache, Mimik und Lautmalerei zu spielen. Was sich daraus dann mit den Liedern von Katrin Weber und ihrer Band entspinnt, davon wird man sich überraschen lassen können: „Die einzigartige Melange aus Jazz, Pop, klassischen Klängen und brasilianischen Rhythmen ist leidenschaftlich, mitreißend und vor allem authentisch“, macht Marlis Petersen auf ihrer Homepage neugierig.