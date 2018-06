Zum Tod von Andrzej Wajda: Regisseur war ein Aushängeschild der polnischen Kultur

Er war der bedeutendste Filmemacher seiner Generation, der letzte derjenigen, die noch den Zweiten Weltkrieg und den Terror durch die deutsche Besatzung mit erwachsenem Bewusstsein erlebt hatten: Andrzej Wajda. Am Sonntag ist der polnische Filmregisseur mit über 90 Jahren in Warschau gestorben.

Macziek und Andrzej sind Freunde und Kämpfer in der polnischen Heimatarmee. In den Tagen nach der deutschen Niederlage 1945 müssen sie sich wie alle ihre Landsleute neu orientieren: Sind die Sowjets Befreier oder die neuen Unterdrücker? „Asche und Diamant“, Wajdas 1958 entstandene Verfilmung des Romans von Jerzy Andrzejewski, zeigt allegorisch die „fünfte polnische Teilung“ und das Drama der Nation: Bruderkrieg, Verrat, Opportunismus, universale Orientierungslosigkeit und Ohnmacht angesichts der Weltpolitik. Dies war der wichtigste und vielleicht auch beste aller 38 Filme, die Wajda im Lauf seines Lebens gedreht hat. Dazu kamen viele Theaterinszenierungen, vor allem Shakespeare, aber auch mehrfach Dürrenmatt.

Vor allem in den Jahren des Kalten Krieges war Wajda einer der maßgeblichen Repräsentanten Polens und der osteuropäischen Kultur in der Welt: Kein dezidierter Dissident, aber erst recht kein Parteigänger der Regierenden und nie opportunistisch, fand er einen Weg, um sich selbst gegen alle Zumutungen und Vereinnahmungen zu behaupten. Indem er seine Kunst auch kulturpolitisch verstand, und sich weder für Botschaften, noch für konkretes Engagement zu fein war, wurde Wajda mit den Jahren zum wohl bedeutendsten öffentlichen Intellektuellen Polens, und zu einer moralisch-politischen Instanz.

Vom Krieg geprägt

Geschichte und Politik, vor allem die seines eigenen 20. Jahrhunderts und seiner polnischen Heimat bilden den roten Faden von Wajdas Kino. 1926 geboren, wuchs Wajda in bürgerlichen Verhältnissen auf. Seine Mutter war Lehrerin, sein Vater Offizier in der polnischen Armee. Er wurde Opfer des stalinistischen Terrors in einem Lager bei Charkow. Wajda kämpfte in der polnischen Heimatarmee im Untergrund. Nach dem Krieg besuchte er zunächst die Kunstakademie in Krakau, doch bald wandte er sich von der Malerei ab und dem Film zu: Bis 1953 studierte er in der Akademie von Lodz, wo er auch den jüngeren Roman Polanski kennenlernte. Er spielte in Wajdas Erstling, dem autobiografischen „Eine Generation“ (1955) mit. Es folgte „Der Kanal“ über den Warschauer Aufstand, und eben „Asche und Diamant“ – zusammen bilden sie eine Trilogie über das Polen des Krieges.

Ein Mann der Solidarnosc

In den Jahrzehnten danach ist Wajdas Werk weniger gradlinig . Als wolle er sich ungern festlegen lassen, schlägt jeder Film dem Vorgänger gegenüber einen Haken: Auf Gegenwartsporträts wie der flirrend leichte „Die unschuldigen Zauberer“ (1960), der wie ein polnisches Pendant zu „Außer Atem“ wirkt, folgt das Kinderkreuzzugs-Drama „Die Pforten des Paradieses“, in dem man einen Kommentar zur reaktionären Mystik Tarkowskis sehen kann. Glaubensskeptisch gibt sich Wajda in „Pilatus und andere“ (1972). „Das gelobte Land“ (1973) ist ein Industrie-Epos, „Der Mann aus Eisen“ (1981) engagiertes Politkino. Damit gewann Wajda die Goldene Palme von Cannes. Die Auszeichnung ist wohl auch dadurch zu erklären, dass Wajda, damals bereits Mitglied der Solidarnosc, in diesem Film das Leben im Polen des Ausnahmezustands beschreibt.

Kurz darauf drehte er zweimal große Filme in Frankreich „Danton“ mit Gérard Depardieu, Patrice Chereau und Angela Winkler, und dann „Die Dämonen“ nach Dostojewski mit Isabelle Huppert, Jutta Lampe, Lambert Wilson und Bertrand Blier.

Wajdas Werk wie seine Person stehen für das Auf und Ab der polnischen Geschichte, für ihre Themen – politisches Pathos, Freiheitskampf, Terror, Verrat – wie für ihre Obsessionen – Katholizismus und Atheismus, Russenhass und Angst vor Deutschland, Nationalismus und Minderwertigkeitsgefühle.

„Ich habe einen Film gemacht, der zeigt, dass das Eingreifen in die Kunst nicht Aufgabe der Regierung ist,“ sagte Wajda erst im März bei der Vorstellung seines letzten Films „Nachbilder“ und positionierte sich damit offen gegen die nationalkonservative Regierung in Warschau.

Dass umgekehrt die Kunst in die Gesellschaft einzugreifen habe, war die Überzeugung Wajdas, der nach 1989 mehrere Jahre im Parlament saß und Jahrzehnte als Dozent in Lodz und Kulturfunktionär wirkte. Mit ihm verliert Polen einen Künstler von europäischer Bedeutung.

Literaturhinweis: „Asche oder Diamant? Polnische Geschichte in den Filmen Andrzej Wajdas“ heißt das beste deutsche Buch zu Wajda. Es stammt vom Berliner Filmemacher Robert Thalheim („Netto“), ist 2000 im Reijs e.V Verlag erschienen und antiquarisch erhältlich.