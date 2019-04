Zum Karfreitag: Wählen gehen, stärkt den Frieden und die Demokratie

An Karfreitag gedenken die christlichen Kirchen des Todes Jesu am Kreuz auf Golgatha. Karfreitag ist der schwärzeste Tag der Menschheit. Gott wurde Mensch, damit auch wir endlich Mensch werden können, und ist mit diesem letzten Versuch gescheitert. Das wird sichtbar am Kreuz von Golgatha. Und weil es Jesus ist, der das Scheitern der Menschheit auf sich nimmt und den Tod am Kreuz erleidet, markiert das Kreuz gleichzeitig das Ende unseres Scheiterns, ein für alle Mal. Wir können uns nicht mehr herausreden. Unsere Ohnmacht ist keine Ausrede mehr dafür, untätig zu sein. Unsere Angst ist keine Ausrede mehr dafür, sich abzugrenzen und andere auszugrenzen. Unsere Schuld ist keine Ausrede mehr dafür, in Scham zu versinken. Unsere Kurzsichtigkeit ist keine Ausrede mehr dafür, aus Angst vor Irrtum und vor Fehlern keine Verantwortung übernehmen zu wollen. Wie aber sollen wir mit dieser Gleichzeitigkeit des Scheiterns und seines Endes leben? Wie sollen wir sie aushalten?

Die Jahreslosung für das Jahr 2019, in dem Wahlen in Kirche, Kommune und Europa anstehen, führt mich auf eine Spur: „Suche den Frieden und jage ihm nach.“ Wir können den Frieden nicht herstellen. Aber wir müssen es auch nicht, denn er ist schon da und will gesucht werden. Und wir werden immer dort fündig, wo wir unsere Ausreden weglassen. Nicht zu wissen, wen man wählen soll, die Resignation, dass sich ja doch nichts ändert, sind keine Ausreden, sich vor der Teilnahme an den Wahlen zu drücken. Wer nicht wählt, wählt auch, nämlich die extremen Kräfte, der stärkt die Feinde der Demokratie und des Friedens. Dem Frieden nachjagen, mag ein Kriterium dafür sein, wem ich meine Stimme gebe – nachjagen nicht im Sinne einer Treibjagd, das wäre absurd, sondern nachjagen im Sinne eines Liebeswerbens, sich selbst schön und begehrenswert machen für eine heiß ersehnte, lebenslange Partnerschaft, die hält trotz Ohnmacht, Angst, Scheitern und Schuld. Wer den Frieden sucht und ihm nachjagt, der und die soll sich wählen lassen und den und die wollen wir auch wählen, ihm und ihr den Rücken stärken mit unserer Stimme, denn das Gelingen unserer Friedenspläne ist ja nicht sicher und höchst gefährdet. Daher müssen wir alles Scheitern dort lassen, wo es hingehört, all unsere Ohnmacht, Angst und Schuld: All das gehört ans Kreuz Jesu. Scheitern ist sein Ding, nicht mehr unseres.

Wir wollen nur noch für die Kräfte leben, die stärker sind, und die der Apostel Paulus so klar auf den Punkt bringt: Es bleiben nur die drei, Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das sind die Kräfte, die uns stark machen für eine friedliche Zukunft und eine tragfähige Gemeinschaft, die keine Ausreden mehr braucht.