Zukunftsroman über die schöne neue Welt

Können Utopien Wirklichkeit werden? Vor 50 Jahren schrieb der Journalist und Universitätsdozent Ernest Callenbach (1929-2012) den Roman „Ökotopia“. Ein Buch, dass damals so abwegig erschien, dass 20 Verlage es ablehnten und der Autor erst seinen eigenen Verlag gründen musste, um es 1975 zu veröffentlichen. Callenbach entwirft darin das Bild eines Staates, der sich von den USA abgespaltet hat und ein nachhaltiges Zusammenleben propagiert. Und es ist schon ernüchternd, wie all die Themen, die uns heute umtreiben, damals schon bekannt waren, aber keinen scherten.

William Weston heißt die Hauptfigur des Romanes. Ein US-Reporter der aus dem abgeriegelten Ökotopia berichten und als inoffizieller Gesandter des Weißen Hauses vorfühlen soll, ob zukünftige Handelsbeziehungen möglich seien. Also macht er sich auf den Weg in das Land, das sich auf dem Terrain der Bundestaaten Oregon, Washington und Kalifornien gegründet hat. In seinem Tagebuch und in einer Serie von Artikeln, die sich Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Energie widmen, berichtet er von seinen Erfahrungen.

Geradezu systematisch entwirft Ernest Callenbach, der als ökologischer Vordenker gilt, seine Utopie von einer schönen neuen Welt. Es ist erstaunlich, wie viele seiner Ideen heute schon Realität sind. Ob es das Recyclingsystem ist, Umweltzonen in den Städten, E-Busse, Leihfahrräder oder das kostenlose Nahverkehrsticket. Massentierhaltung existiert nicht mehr. Öl- und Gasleitungen wurden zurückgebaut und durch erneuerbare Energien ersetzt. Es gibt ein Grundeinkommen und billige Grundbedarfsläden. Geschäftsreisen werden durch Videokonferenzen ersetzt.

Natürlich lässt sich das alles nicht mit demokratischen Mitteln durchsetzen. Konsumverzicht ist nicht populär. Deswegen herrscht in Ökotopia das, was heute so gerne „Ökodiktatur“ gescholten wird. Wahrscheinlich der einzige Weg, um diesen Planeten noch zu retten.

Mag Ernest Callenbachs Zukunftsroman dramaturgisch auch ein paar Schwächen aufweisen. Er besticht durch seinen Weitblick. „Ökotopia“ ist heute aktueller denn je und gibt einem während der Lektüre zu denken.