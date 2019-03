Wolfegger Konzerte feiert Doppeljubiläum

Ende Juni wird in Wolfegg im Allgäu ein Doppeljubiläum gefeiert: 30 Jahre Internationale Wolfegger Konzerte und 25 Jahre künstlerische Leitung durch den Dirigenten Manfred Honeck. Grund genug in diesem Jahr neue Wege zu gehen. So beginnt das Festival erstmals auch mit einem Konzert im Schloss. Im Bankettsaal spielt am Freitag, 28. Juni, das Ensemble mini unter Leitung seines jungen englischen Dirigenten Joolz Gale Werke von Schostakowitsch, Prokofjew und Rachmaninow. Die Aufführung richtet sich auch an junge Gäste. Alle unter 25 Jahren zahlen nur die Hälfte.

Festspielorchester sind heuer die Bamberger Symphoniker. Am Samstag, 29. Juni, führt Maestro Honeck mit ihnen im Rittersaal Beethovens fünfte Sinfonie auf. Im zweiten Teil singen die Sopranistin Simona Saturová und der Tenor Benjamin Bruns Arien von Mozart, Donizetti und Verdi.

Das Konzert am Sonntag, 30. Juni in der Wolfegger Kirche St. Katharina beginnt mit der Uraufführung von „Corporis Mysterium – 7 kleine Reflexionen für Orchester“ des Tübinger Komponisten Till Alexander Körber. Es spielen wieder die Bamberger Symphoniker unter Leitung Manfred Honecks. Es singen der Philharmonische Chor München sowie die Solistinnen und Solisten Christina Landshamer (Sopran), Gerhild Romberger (Alt), Benjamin Bruns (Tenor) und Franz-Josef Selig (Bass).

Viviana Fürstin zu Waldburg-Wolfegg öffnet auch in diesem Jahr wieder Schloss Wolfegg für Konzertgäste. Karteninhaber erhalten am 29. und 30. Juni kostenlose, exklusive Führungen durchs Schloss. Anmeldungen nimmt die Wolfegg Information entgegen.